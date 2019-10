Invierten dos carriles en el Abasto y generan trancadera

19/04/2015



Es imposible no sentir impotencia al circular por el tercer anillo interno, entre la avenida Piraí y el Parque de las Flores, en el mercado Abasto, debido al desorden y al caos provocado porque se ha invertido los dos carriles de retorno.



El carril que está apegado a la vereda del mercado fue establecido exclusivamente para los micros del transporte público y el segundo para los taxis y particulares. Pero, ahora los taxis se han ‘apropiado’ del carril de los micros, debido a que se estacionan para recoger pasajeros con cargas, y los micros han tomado el de los particulares.



A tal punto ha llegado el caos, que algunos de los bloques de cemento que sirven de separadores han sido movidos y otros dañados, producto de choques.



¿Oficial este carril no es para que circulen los micros? Preguntó EL DEBER a un policía de Tránsito que intentaba poner orden en esta zona el viernes. “Sí, pero qué podemos hacer; más de 20 operativos de Tráfico y Transporte han intentado poner orden, pero no se puede. Este es un mercado mayorista y los taxis alzan pasajeros con carga para otros mercados”, respondió el uniformado.



Aldo Rossel, conductor particular, dijo que los comerciantes y los transportistas se creen dueños de las calles y por eso hacen lo que quieren y las autoridades no dicen nada al respecto.



El problema se agudiza con los comerciantes ambulantes que han copado la calzada, no solo el tramo del tercer anillo interno, sino la de las calles aledañas al mercado Abasto. Por ejemplo, los camiones estacionados que ofrecen verduras, frutas, azúcar y arroz al por mayor copan la vía que une el tercer anillo externo entre el club Las Palmas y la rotonda de la avenida Piraí.



Este problema se hace más caótico los fines de semana, ya que la cantidad de comerciantes ambulantes se duplica. Prueba de ello es que la venta de ropa usada los días domingos es similar a la de la Cumavi, incluso los asentamientos llegan a algunas calles del barrio Cooper.

De igual forma el camellón central que une el tercer anillo interno con el externo, los días sábados y domingos se convierte en puestos improvisados de venta de verduras al por mayor y menor. Un poco más adelante, es decir, del tercer anillo interno hacia el cuarto anillo, las veredas están tomadas por comercializadores de tomates por caja; así también camiones cargados de verduras que llegan desde los valles cruceños.



Nuevo esquema de control

Al respecto el director de Tráfico y Transporte del gobierno municipal, Carlos Alberto Moreira, informó que tras haber asumido esta función- hace dos meses, está llevando adelante un plan de recuperación de los espacios públicos y las vías desde el primer anillo hacia fuera. Moreira aclaró que para este plan se ha contratado 180 personas las cuales trabajarán bajo un nuevo esquema, puesto que han sido capacitadas en normas viales, leyes y estarán acompañadas de abogados.



Dijo que fruto de este trabajo ha tomado el control de la plaza Blacutt, de la plaza Fátima, la alameda El Trompillo, frente al Cine Center, entre otros. “Es un problema serio (el mercado Abasto) vamos a entrar a recuperar y ordenar esa zona, pero se hará de acuerdo al plan”, indicó