Jazz, rap, sertanejo y rock para reventar el tímpano

Será el tercer concierto del segundo fin de semana y la característica anunciada es la variedad de géneros que mixturarán la noche. Hoy, a las 20:00 empezarán el ciclo El tímpano íntimo del Simón I. Patiño, los cochabambinos Karloz de la Torre con la Banda del Fin del Mundo y a las 21:00 les cederán el micrófono a los locales de Doble-A.



En su tercera visita a Santa Cruz, los cochabambinos traerán su ‘rock beatlesco’ (por sus influencias de The Beatles) impreso en su disco Volver a casa y en nuevos temas de su próxima producción.Piano en llamas, Malos tragos, Volver a casa y las nuevas Ella dijo y La nave de los locos son algunas de las canciones que compartirán desde el escenario.



A su turno, Doble-A mostrará que todo se puede versionar al acústico, en esta oportunidad lo harán con el jazz, rap, rock y hasta sertanejo, para lo cual tendrán como invitado al saxofonista carioca Samuel Caetano. Alístense para cantar La pone o no la pone, Desubicado y Sí cómo no