Los ‘secretos’ de la abuela para subir tus defensas

Según el pronóstico del tiempo, este fin de semana un nuevo frente frío llegará a Santa Cruz desde el sur y nos tendrá a todos tiritando.

Aunque el sistema de salud local lanzó una campaña de vacunación contra la influenza y las enfermedades respiratorias, reforzar el sistema inmunológico con una ‘yapita’ de recetas tradicionales para evitar resfríos, nunca está demás.

Si ya tienes una enfermedad respiratoria, se recomienda consultar con un médico pero, de cualquier manera, el nutricionista Andrés Canedo recomienda paliar los molestos síntomas consumiendo estos alimentos.

Si la vida te da limones...

La vitamina C es indispensable para una función óptima de tu sistema inmunológico para combatir los virus y las bacterias, culpables del resfriado. ¡Hace limonada!

Miel

Alivia tanto la infección de garganta, la irritación o el picor que produce la tos. Sin embargo, no es recomendable en niños menores de un año.

Té y todo lo demás

Algunos secretos para subir defensas son difíciles de consumir puros. Por ejemplo, la canela y el jengibre son famosos por sus propiedades, pero su consumo se dificulta. Una buena idea es hacer una infusión de té, canela y jengibre y tomarla caliente. También puedes endulzar la mezcla con miel y añadirle un poco de limón. ¡Combo completo!

Aprovechá la temporada

Los cítricos brotan por montones durante el invierno y su precio baja considerablemente. El tener vitamina C, igual que el limón, nos protege de las enfermedades respiratorias.

No, el singani no sirve



Malas noticias para los que curaban resfríos con un ‘té con té’. Canedo desmonta un mito. El singani, y en general ninguna bebida alcohólica, ayuda a curar enfermedades. “Te puede proporcionar calor y energía pero por un corto periodo de tiempo, máximo una hora, no obstante no recomiendo tomar alcohol cuando se está resfriado”, explica. Además pueden cortar la acción de algunos medicamentos, agrega.



Pese a estos secretos, a los que puedes recurrir durante el invierno, lo ideal es tener el sistema inmunológico “siempre listo” para combatir un virus o enfermedad y debe ser una tarea de todo el año.

Se recomienda llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio de forma regular, tomar la cantidad de agua necesaria, evitar los cambios bruscos de temperatura, dormir lo suficiente y aumentar la ingesta de vegetales y frutas.