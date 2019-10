Enrique Salazar y Paco en acalorada discusión en Tv

Un comentario introductorio para abordar la escasez del pan de batalla y la producción de “pichicata” (cocaína) terminó en una discusión acalorada entre el conductor del programa “Que no me pierda” de la Red Uno, Enrique Salazar, y la ministra de Comunicación, Marianela Paco, en el programa de la noche del miércoles.



Antes que la ministra de Comunicación sea presentada, Salazar dijo que no era admisible que el país no se autoabastezca de trigo para la producción de pan. E hizo un comentario a su co-conductor César Galindo: “Yo tengo una observación en esto que usted menciona, el tema de la materia prima, no puede ser que Bolivia no se autoabastezca en tema de trigo".



"Si hacemos pichicata en todas partes y está focalizado en una zona. ¿Por qué no hay una unión entre el gobierno, el presidente Evo Morales los empresarios y sembrar el trigo? Que no falte en Bolivia hasta para exportar. Por qué no hacemos medicamos en Bolivia si hacemos "pichicata"”, comentó.



De inmediato y después de saludar, Paco cuestionó esas palabras y la discusión subió de tono hasta que el periodista dirigiéndose a Paco le dijo: “Usted no me va a enseñar a hacer comunicación, ¿Cuándo hizo periodismo? ¿Cuándo fue eficiente usted en el periodismo? No me venga a pasar clases de qué tengo que comunicar y cómo”, después que la ministra observó que no podía cambiar de tema de la entrevista.,