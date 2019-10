Capitán América ya es el quinto mejor estreno de la historia de EEUU

"Captain America: Civil War" debutó este fin de semana en la cartelera estadounidense con una recaudación estimada de 181,8 millones de dólares, el quinto mejor estreno de la historia, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.



De esta manera, el estudio Marvel posee cuatro de los seis mejores estrenos de todos los tiempos en Estados Unidos, gracias al rendimiento de "The Avengers" (2012), "Avengers: Age of Ultron" (2015), "Iron Man 3" (2013) y "Captain America: Civil War".



Esa cinta, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson, entre otros, acumula ya 678 millones de dólares en todo

el mundo.



El filme cuenta cómo las autoridades estadounidenses crean un organismo destinado a supervisar las acciones de The Avengers, lo cual crea una escisión en el grupo, principalmente entre Captain America, que desea seguir defendiendo a la humanidad sin injerencias, y Iron Man, que apoya la decisión gubernamental.



En EE.UU., el segundo puesto fue para la cinta de animación "The Jungle Book", con 21,9 millones de dólares.

