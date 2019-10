Repsol obtuvo 43% menos de beneficio trimestral

La petrolera española Repsol obtuvo un beneficio neto de 434 millones de euros ($us 498 millones) en el primer trimestre de 2016, un 43% menos que en el mismo periodo de 2015, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil español.



La empresa explica este descenso respecto al año pasado por los resultados extraordinarios que obtuvo en el primer trimestre de 2015, de unos 500 millones de euros ($us 574 millones), tras cobrar por la expropiación de la argentina YPF, cuyo importe destinó a la compra de la petrolera canadiense Talismán.



Más allá de este extraordinario, los negocios de la compañía mejoraron en el periodo, pese al desfavorable entorno de precios del crudo.



Así, el resultado bruto de explotación o ebitda fue de 1.027 millones de euros ($us 1.179 millones), un 6,7% más que en el mismo periodo de 2015, pese a los bajos precios del crudo. El negocio de exploración y producción (Upstream) logró 17 millones de euros ($us 19,5 millones) de beneficio frente a las pérdidas de 190 millones de euros de hace un año.



Durante el trimestre, los precios medios del Brent cayeron hasta cotizar en mínimos de los últimos 12 años ($us 26,21 por barril el 11 de febrero). El negocio de refino, marketing y química (Downstream) incrementó su resultado neto ajustado un 4,1%, hasta los 556 millones.



Este descenso se explica por los menores resultados en la comercialización de gas, por los bajos precios actuales, y al impacto negativo del efecto del tipo de cambio de las monedas en Latinoamérica.