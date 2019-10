Prevén menor asistencia a urnas en el referéndum

El Gobierno nacional anticipa una menor participación de la población en el referéndum autonómico que se realizará el domingo en cinco departamentos, Charagua (Santa Cruz), Totora Marka (Oruro) y Huanuni (Oruro), Tacopaya y Cocapata (Cochabamba).



"La participación no tiene la misma proporción en estos procesos frente a lo que es la elección de autoridades. El porcentaje siempre es menor, circula entre el 50 a 60 por ciento. No tenemos que sorprendernos de que exista un menor porcentaje de participación, como sucede en Europa o en el mundo", aseveró el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



La autoridad aseguró que "temor nosotros no tenemos porque el nivel central tiene sus normas, su legislación. Son los departamentos los que se juegan la oportunidad de avanzar en su gestión gobernativa, poner en vigencia todas sus competencias".



Mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, solicitó no confundir el proceso con un plebiscito, señalando que está al margen de cualquier agrupación política y que "enriquece la cualidad democrática nacional".



"Que no se confundan, no tiene nada que ver con el presidente Evo, no tiene que ver con el Gobierno, no tiene que ver con una decisión político- partidaria. Acá el ciudadano tiene que ver si su departamento será autonómico", aseveró el titular.



La consulta ciudadana determinará si se aceptan o no los estatutos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí; lo estatutos autonómicos Indígena Originario Campesinos de Charagua y Totora Marka; y las cartas orgánicas municipales de Huanuni, Tacopaya y Cocapata.



Molestia por Potosí y La Paz



Siles lamentó que exista problemas en La Paz y Potosí, regiones en las que se anticipa un "No" a los estatutos. Explicó que existen autoridades y una fuerza política que encabezan la campaña negativa hacia el referéndum, responsabilizándolos por quedar postergados.



"En Potosí se registró oficialmente una fuerza política, así la llamamos, Comcipo, para participar por la campaña por el no. En estos dos meses esta fuerza política ha desarrollado formas de obstaculización de este proceso", dijo sobre Comcipo.



Agregó que "en el caso de La Paz, hemos tenido desde un inicio un permanente accionar de SOL.bo, del Gobernador Félix Patzi y del Alcalde Luis Revilla que han movilizado sus fuerzas para hacer una campaña por el no".