Definirán embajador para Brasil hasta fin de gestión

Bolivia definirá hasta fin de año el nombre del embajador para Brasil, luego de que el vecino país enviará hoy a Raymundo Santos Rocha, después dos años sin que exista representante diplomático. En abril de este año Jerjes Justiniano concluyó su misión.



El anuncio fue realizado por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino, que anticipó cierta retribución para mantener la diplomacia de los pueblos y las buenas relaciones con todos los países hermanos.



"No podemos ir contra lo andado, contra nuestros principios, Bolivia y Brasil dos Estados americanos no pueden convivir si no es con la presencia de los embajadores (...) va a ser hasta fin de año, porque es una muestra también de reciprocidad, reponen e inmediatamente tenemos que responder de la misma manera", señaló el legislador, según ABI.



Dijo que "Brasil ha tomado la delantera al reponer a su embajador y Bolivia lo va a hacer de forma inmediata, porque necesitamos fortalecer nuestras relaciones comerciales, pero sobre todo la integración latinoamericana".



Hoy Santos presentó sus cartas credenciales ante el presidente Evo Morales, con quien conversó algunos minutos en Palacio de Gobierno. Él sustituye a Marcel Biato, que fue removido del cargo después de la salida de Roger Pinto salga del país hacia Brasil.