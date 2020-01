James Hewitt: “No soy el padre de Enrique”

James Hewitt apareció en el canal australiano Seven y habló desde su casa acerca del momento en que se enamoró de Diana de Gales. En el año en el que se cumple el 20.° aniversario del fallecimiento de la princesa, el capitán, de 58 años, acabó con un rumor que durante años ha rodeado la paternidad de Enrique de Inglaterra, el segundo hijo de Diana y Carlos de Inglaterra.



“¿Es el padre de Enrique?", le preguntó la periodista. "No, no lo soy”, respondió tajante.

Durante años, Hewitt ha rentabilizado todo lo que ha podido su relación con Diana de Gales. Hace años intentó vender las 64 cartas que recibió de Lady Di, la mayoría de ellas durante el tiempo en que participó en la guerra del Golfo (1991).