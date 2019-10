Chiquitanos finalizan la vigilia después de 32 días

Alicia Alegre, dirigente de la marcha indígena de chiquitanos, informó a EL DEBER que la vigilia que permanecía en las puertas de la Gobernación de Santa Cruz será levantada. Dijo que en un ampliado decidieron decretar un cuarto intermedio a sus movilizaciones, pero no descartan volver en los próximos días si no prospera la solución definitiva a sus demandas.



La dirigente añadió que los chiquitanos retornan a sus comunidades victoriosos, considera que su caminata de 29 días, desde Concepción hasta la ciudad de Santa Cruz, y los 32 días que permanecieron en vigilia no han sido en vano.



“El estatuto va a volver a Santa Cruz y todos los pueblos indígenas esperamos incorporar nuestras demandas en el documento; con el tema de las regalías, conseguimos que el gobernador sea interpelado; con respecto a nuestra democracia comunitaria, nosotros vamos a hacer respetar en nuestros territorios a nuestras autoridades”, explicó Alegre.



Te recomendamos leer: Proponen 60-40 para la distribución de regalías





Los indígenas chiquitanos, a tiempo de levantar la vigilia, advirtieron que van a retomar las movilizaciones, con más fuerza, en el caso de que no se dé una respuesta positiva a sus demandas en los días posteriores.



Te puede interesar: Cansancio agobia a los chiquitanos en la vigilia



Gobernación se pronuncia al respecto



El secretario de Gobierno, Vladimir Peña, manifestó que la marcha indígena tenía motivaciones políticas y que buscaban engañar al pueblo cruceño. En conferencia de prensa aseguró que uno de sus objetivos era conseguir un Fondo Indígena departamental.



“Está claro que ellos vinieron a constituir un Fondo Indígena departamental para seguir con la corrupción, no sé que ganaron. Se mostró que era una marcha del MAS, lo que no pudieron ganar en las urnas quisieron ganarlo a través de estos movimientos con acciones antidemocráticas”, señaló Peña.