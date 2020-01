Un repaso al Carnaval a través de las casacas

En la galería Manzana 1 anoche se inauguró la muestra Casacas en el tiempo, en la que se pueden ver muchas de estas vestimentas, la más antigua de 1982, que perteneció a la comparsa Los Peines, otras diseñadas por artistas locales, tocados creados por Rodolfo Pinto, además de trajes de las primeras comparsas de mujeres y un audiovisual sobre la comparsa femenina Robachicos.

Cuando Ejti Stih pensó en esta exposición, su tema era lo que quedaba relegado de la exposición mediática del Carnaval. “Esta es la parte popular del Carnaval cruceño, porque hemos hecho exposiciones de trajes de reinas, pero esto siempre quedaba en el olvido, porque no es el glamur o el

brillo que suele haber, son casacas usadas, la mayoría pringadas”, señaló Stih



También se presentarán dos cuadros de Armando Jordán, que describen el Carnaval de antaño y donde se pueden observar los dibujos de una comparsa extinta, llamada Ku Klux Klan, y cuyos trajes copian a la organización racista estadounidense del mismo nombre. Estos trajes fueron replicados para la muestra.

El otro carnaval

Para Stih, los 40 tocados diseñados por Rodolfo Pinto no tienen nada que envidiarle a trajes de museos como el Victorian and Albert Museum (Reino Unido), que exponen trajes victorianos. “La mayoría de estos trajes, que pertenecieron a reinas no muy conocidas, requirieron el trabajo de 30 personas”, y añade: “Siempre tuve la idea de realizar un Museo del Carnaval Cruceño, porque hay mucho para mostrar e investigar”.

La participación de las mujeres también tendrá su lugar en la galería, donde se pasará el video realizado por la productora El viento Bolar, dirigida por Claudia Elder, Robachicas, sobre la primera comparsa de mujeres que participó en el corso en 1974. 19 años tuvieron que pasar para que otras mujeres participen, esta vez Las Pioneras, cuyos trajes también se exhiben en la muestra. Entre los artistas participantes están Alfredo Müller y Roberto Valcárcel