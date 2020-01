Suspenden audiencia de Cusi hasta el 9 de febrero

Por pedido de la defensa y después de la presentación de tres excepciones y cuatro incidentes, el pleno del Senado, constituido en Tribunal de Sentencia para el juicio contra el suspendido Magistrado Gualberto Cusi, decidió la suspensión de la sesión hasta el 9 de febrero próximo.

El senador René Joaquino (MAS) explicó que la Fiscalía, que para este caso está en manos del diputado Víctor Borda, expuso el pliego acusatorio y en su conclusión solicitó una pena de 10 años para la suspendida autoridad; luego la defensa hizo uso de la palabra por tres horas y media y en ese tiempo observó la menos siete defectos del proceso y que fueron expuestos.

El abogado Williams Bascopé afirmó que este Tribunal está juzgando a su cliente con leyes que ya fueron derogadas en el marco de la nueva Constitución; también dijo que solo pueden aplicar una pena y no emitir sanciones administrativas ya que no le corresponde; además, agregó que por normativa internacional y refrendada por normas nacionales, no se puede penalizar a una persona con enfermedad terminal, como es el caso de su cliente.

Las excepciones y los incidentes presentados, deben ser resueltos por el Tribunal, que sesionará dentro de una semana, porque mañana, el acusado tiene una audiencia en la ciudad de El Alto y además el presidente del Tribunal, en este caso José Alberto Gonzáles, debe viajar a Argentina por los problemas de los migrantes bolivianos.

El acusado, dijo que el Tribunal debe suspender su acusación y anular el juicio porque su defensa demostró con claridad que no existen pruebas para someterlo a juicio, tal como demandan los masistas.