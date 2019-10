Evo atribuye la crisis en la San Simón a la autonomía

El presidente Evo Morales manifestó que el conflicto por la titularización de docentes extraordinarios en la Universidad San Simón de Cochabamba (UMSS) es consecuencia de la autonomía universitaria y criticó que cuando el Gobierno busca intervenir se escudan en ella para evitarlo.



“Lamento la crisis de nuestras universidades públicas. Lo que está viviendo la San Simón es la crisis de la autonomía universitaria”, indicó en el Encuentro Plurinacional Educa Innova, en Cochabamba.



La crisis institucional ya va casi dos meses y parece no tener fin. Una asamblea estudiantil decidió anular el martes el primer semestre de clases en la Universidad Mayor de San Simón . La medida comprende a todas las carreras de esa casa de estudios.



Morales manifestó que cuando el Gobierno busca participar en la discusión de los problemas, las universidades públicas se blindan con la autonomía a fin de evitar la intervención, pero cuando existen problemas económicos no presentan ninguna oposición.



“Cuando queremos participar para superar los problemas se escudan con su autonomía y no se puede hacer nada. Aunque no hay autonomía financiera, para temas económicos no hay autonomía, pero para temas de transformación profunda si”, manifestó.