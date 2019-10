Monumentos y una calle recuerdan a madres bolivianas

La figura de la madre que luchó por la independencia del país, como las heroínas de la colina de San Sebastián o La Coronilla en Cochabamba, en 1812, y de las que pelearon por las regalías petroleras, que en los años 50 le dieron el ansiado desa-rrollo a la región, está presente en las vías, plazas y rotondas cruceñas, pues una calle, la 27 de Mayo, de Barrio Lindo, UV-5, y varias esculturas en diversas zonas las evocan, siendo la más representativa la de la Madre India, construida por David Paz, en 1978, la cual está situada en la rotonda de las avenidas El Trompillo, Argentina y La Barranca.



La calle 27 de Mayo fue nominada mediante la ordenanza 16/67, del 1 de septiembre de 1967, donde sus vecinos festejan el aniversario con una kermés. “Si la fecha cae en día laborable la celebración se la difiere para el sábado siguiente donde los vecinos antiguos nos juntamos para recordar épocas pasadas, pues muchos de ellos se han ido a vivir a otros barrios”, recordó Marco Antonio Justiniano, vecino de la vía.



Esta calle recobró su esplendor luego del traslado de la Feria Barrio Lindo que la había invadido. Las familias antiguas que allí aún viven son Ramírez, Góngora, García y Franco.



Un símbolo de esta calle es Wilma Ramírez (71), quien desde los 32 años fue perdiendo la vista, lo cual no fue obstáculo para que administre un quiosco donde vende soda, galletas y dulces y ocasionalmente cerveza. “Pese a mi deficiencia me va bien y con esto sostengo a dos bisnietas que están a mi cargo”, indicó la mujer.



Monumentos

La reducción de la rotonda, hace cinco años, no tocó de su pedestal a la Madre India, pues se ha convertido en un referente geográfico en la zona sur.



La estatua de La Madre, en la Plaza del Estudiante, fue hecha en Brasil por la Asociación de Mujeres Profesionales Universitarias, en 1968.

Las madres destacadas por su civismo están representadas en el monumento a Anita Suárez de Leigue, inaugurado en 1996, situado en la rotonda del cuarto anillo y avenida Virgen de Cotoca, y el de la mujer cruceña, en la Monseñor Rivero. La madre de Jesucristo, la Virgen María, se halla en un alto pedestal en la avenida Argentina, enfrente del colegio Don Bosco