Muñoz dice que 'fastidian' las 'ofensas' desde Bolivia

"Yo creo que hay un creciente fastidio de la comunidad internacional con estas reiterativas ofensas del Gobierno boliviano, por lo tanto se empieza a desgastar", dijo desde Cartagena (Colombia) el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz.



La autoridad de la vecina nación considera que "ya se ha transformado en una suerte de rutina las acusaciones que hace el Gobierno boliviano en distintos foros internacionales lo cual se contradice en haber llevado la demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia".



Ayer el Procurador General del Estado, Héctor Arce, descartó que Bolivia retire la demanda marítima que se instaló ante La Haya para reiniciar el diálogo para resolver el centenario diferendo marítimo, que clama por una salida soberana al océano Pacífico.



"Nosotros no llevamos nuestra demanda contra Bolivia por el rio Silala a foros internacionales porque tenemos respeto por la Corte y hemos demandado a Bolivia ante la CIJ, y ahí vamos a dejar ese tema", acotó el jefe de la diplomacia chilena.



Expresó que "lo han manifestado otros países que se acercan a nuestra delegación y expresan solidaridad y asombro ante el reiterativo mal uso que se hace de los organismos internacionales para un asunto que está radicado en la Corte Internacional de Justicia".



La máxima autoridad, Evo Morales, sostuvo que la decisión de la Corte, al declararse competente para conocer el caso boliviano, se ganó el 50% de la batalla jurídica, que busca obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar a favor de La Paz.



Chile entregó hoy una nota de protesta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Kyonglim Choi, en la que expresa su queja por "las acusaciones infundadas" vertidas por el presidente boliviano, Evo Morales, en dicho foro, de acuerdo al reporte de Efe.