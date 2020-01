Kathia Quiroga designa al nuevo subgobernador de la provincia Guarayos

Mediante la resolución número 536 del Gobierno Departamental de Santa Cruz, firmada por la gobernadora interina, Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, se designó a Wigberto Álvarez Moye como el nuevo subgobernador de la provincia Guarayos.



La resolución, de fecha 1 de Junio, señala que la designación es de forma interina y que la autoridad debe asumir funciones desde la fecha señalada.



Esta designación, que muchos no conocían, causó sorpresa, tomando en cuenta que en la Sub Gobernación, tanto el secretario general Miguel Angel Gutierrez y el asambleísta Wilson Añez, a través de medios de comunicación, decían que el Gobernador Ruben Costas aún no había designado a la indicada autoridad provincial, aunque Alvarez ya venía acudiendo a la oficina sub prefectural.