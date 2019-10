Obama invita a la Casa Blanca a joven musulmán detenido por error

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, invitó a la Casa Blanca el miércoles al adolescente musulmán de 14 años que fue interrogado en el sur del país porque llevó al liceo un reloj digital fabricado por él mismo, que la policía confundió con una bomba ficticia.



"Lindo reloj, Ahmed. ¿Querés traerlo a la Casa Blanca?", escribió el presidente en su cuenta de Twitter. "Deberíamos incitar a más niños como vos a que le gusten las ciencias. Eso lo que hace la grandeza de Estados Unidos", añadió.



El caso del adolescente generó muchas reacciones en Internet, donde los internautas acusaron a los policías de Texas (sur) de haber actuado con sentimientos de islamofobia.



Ahmed Mohamed, alumno de tercero de liceo, llevó este lunes a la escuela un pequeño dispositivo casero, compuesto por una pantalla digital y un circuito electrónico, con el fin de mostrárselo al profesor de tecnología.



Pero el aparato sonó mientras su grupo estaba en curso de inglés, por lo que el profesor se lo confiscó.



"El director y policías me llevaron a un salón donde fui interrogado por cinco policías, me cachearon y me sacaron mi tablet y mi invento", relató el adolescente al diario "Dallas Morning News".



"Luego me llevaron a un centro de detención juvenil, donde me cachearon, me tomaron las huellas digitales y me sacaron fotos", añadió el ingenioso adolescente entrevistado en la habitación de su casa, donde tiene muchos circuitos electrónicos sobre su escritorio.



El joven inventor, que vive en Irving, cerca de Dallas, dijo que durante el interrogatorio se le impidió llamar a sus padres. El joven fue liberado por la policía pero recibió una suspensión de tres días por parte del liceo.



"Este arresto es una señal de alarma", reaccionó Alia Salem, una funcionaria de Texas del Consejo de relaciones Américo-Islámicas (CAIR).

Según el CAIR, este hecho no habría existido si el adolescente no fuera de origen musulmán.