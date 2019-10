Experto dice que trabajar antes de las 9 es "tortura"

Un docente de la Universidad de Oxford, Inglaterra, afirmó que hacer que las personas trabajen antes de las 9:00 de la mañana es una “tortura”. En una entrevista con el periódico británico, ‘Daily Mail’, Paul Kelley aseguró que "obligar a los empleados a trabajar de 9 a 5 deja los cuerpos exhaustos y con un alto nivel de estrés, derivado de la privación de sueño".



Según el experto, la falta de sueño es un problema que afecta a toda la sociedad y los trabajadores deberían empezar a trabajar a las 10 de la mañana ya que, de lo contrario, se genera un daño que afecta directamente a los sistemas emocionales y físicos del cuerpo.



La publicación indica además que ingresar a las 9:00 de la mañana al trabajo sólo sería aceptable para las personas arriba de los 55 años, ya que a esa edad el cuerpo humano empieza a necesitar dormir menos.



"No podemos aprender a levantarnos en un determinado momento. El cuerpo va en sintonía con el sol, algo de lo que no somos conscientes, porque la información va directa al hipotálamo sin que nos enteremos", dijo Kelley.



El experto del Reino Unido aseguró que las “empresas que obligan a sus empleados a entrar demasiado pronto a trabajar están poniendo en peligro la salud de estos".



Kelley certificó que esto ocurre ya que a medida que se va entrando a la adolescencia "el reloj interno va cambiando, retrasando la hora de inicio del sueño de forma natural. Se acuestan más tarde, porque están además rodeados de información, de tecnología y su cerebro no puede irse a dormir pronto, ya que sigue muy despierto y trabajando".