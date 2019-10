CIJ notificó al país sobre la contramemoria chilena

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que ayer un secretario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya comunicó al agente nacional, Eduardo Rodríguez Veltzé, que Chile entregó su contramemoria dentro del juicio marítimo.



"El Secretario de la Corte Internacional de Justicia, Philippe Couvreur, comunicó al agente del Estado Plurinacional de Bolivia ante dicha Corte, que en el caso relativo a la Obligación de Negociar un Acceso al Océano Pacífico (Bolivia c. Chile), el agente de la República de Chile presentó su contramemoria, dentro del plazo fijado mediante Orden de 24 de Septiembre 2015", indica el comunicado de la Cancillería.



Acota que "copias de esta Contra Memoria han sido puestas en conocimiento del agente en la sede de la Misión Diplomática de Bolivia en la ciudad de La Haya, Países Bajos". El ministro David Choquehuenca dijo en la víspera que se traducirá y estudiará el documento.



En la víspera el agente chileno, José Miguel Insulza y el Canciller Heraldo Muñoz, entregaron en la sede de la Corte el documento, que es una recopilación de argumentos jurídicos e históricos que buscan desmitificar que existen compromisos para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar.



"Ellos tenían 10 meses, podían presentarlo en enero, como podían presentarlo en febrero o marzo, el plazo fatal era el 25. Eso de anticipado no nos tiene que preocupar ni nos tiene que poner nerviosos, ya el agente de Chile entregó hoy su contramemoria, en el último mes", dijo la pasada jornada Choquehuanca.



Los antecedentes indican que en abril de 2013, el Gobierno boliviano demandó a Chile ante el tribunal, bajo el argumento de compromisos pendientes sobre una negociación de acceso soberano al océano Pacífico.