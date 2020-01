Nacho es el primer ejecutivo latino de Universal Music

Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como 'Nacho', renovó su contrato con Universal Music Latin Entertainment como solista y firmó uno nuevo como productor ejecutivo, con el que apoyará a la organización en la búsqueda de nuevos talentos.

"Hoy fue un dia fuera de lo común, Universal Music no solo me propone seguir trabajando con ellos como solista, sino que también firmé otro acuerdo como ejecutivo de la empresa musical. Eso para mí es un crecimiento bárbaro. Poder formar parte de la disquera y darle el chance a nuevos artistas es indescriptible. Soy el primer artista latino que hace este acuerdo y como venezolano me siento orgulloso", dijo Nacho en un video difundido en las redes.

Alejandro Duque, gerente general de UMLE / Machete Music & Capitol Latin, afirmó en un comunicado de prensa su reconocimiento al cantante venezolano. “Es un gran placer trabajar junto con un talentoso productor, escritor y productor de éxitos. 'Nacho' demostró la capacidad de descubrir nuevos artistas y sigue dejando huella en la música latina", afirmó.