Obras adjudicadas a ECE no tienen boletas de garantía

El Gobierno benefició a la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) al adjudicarle importantes obras en el país sin exigirle boletas bancarias o pólizas de caución, por lo que tiene un tratamiento diferente al resto de las empresas privadas bolivianas.



A raíz de ello las empresas constructoras cuestionan al Poder Ejecutivo, a la ABC y a YPFB por contratar a la ECE sin ofrecer ninguna garantía y, lo que es peor, con pérdidas económicas para los bolivianos.



Guillermo Schrupp Rivero, presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, considera que la ECE es una competencia desleal ya que, como tiene garantía soberana del Estado, no se le exige boletas bancarias o pólizas, por lo cual no existen garantías reales para asegurar la conclusión de las obras.



“Debe trabajarse con empresas privadas bolivianas porque son los agentes económicos más eficientes.



Esto implica cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado de no dar preferencias ni a empresas extranjeras ni a empresas estatales”, dijo Schrupp.



Asimismo, se dio a conocer que las obras adjudicadas a la ECE no aparecen en el Sistema de Contrataciones Estatales.



El directivo agregó que harán representaciones ante el Gobierno para garantizar los derechos de sus asociados a una competencia justa y al cumplimiento de la CPE.



La ECE calla

El decreto 1256, del 13 de junio de 2012,tcreó la Empresa Pública Nacional Estratégica denominada ECE y dispuso el proceso de cierre del Comando de Ingeniería del Ejército.



Sus fuentes de financiamiento son recursos propios y recursos que obtenga por cooperación, donaciones, legados o empréstitos.



El directorio está conformado por los ministros de la Presidencia, de Defensa, de Planificación y el de Economía y Finanzas Públicas.



Además forman parte el Comandante General del Ejército; el Jefe de Estado Mayor General del Ejército y el Jefe del Departamento V del Estado Mayor General del Ejército. El directorio lo preside el ministro de Defensa.



EL DEBER buscó desde el martes a los responsables de la ECE; sin embargo, en la institución no responden.



Transporte, molesto

El dirigente de la Cámara Boliviana de Transporte, Erlan Melgar, criticó a la ECE por dejar mal parada la institución castrense. Pidió adjudicar obras a constructoras nacionales privadas.



YPFB rompió contrato con la ECE y adjudicó el proyecto Los Lotes-Río Grande a la empresa argentina José Cartellone y le pide dos boletas de garantía por unos Bs 80 millones