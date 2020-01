Jorge Tarud: “Chile nunca dará soberanía a nadie”

Jorge Tarud, diputado de Chile, habló con EL DEBER sobre la réplica que presentó Bolivia en la Corte de La Haya en el marco de la demanda marítima de Chile. Afirma que su país no incumple los tratados y responsabiliza al presidente boliviano de la división entre ambos países.En caso de que la Corte llegase a señalar que Chile tendría la obligación de negociar con Bolivia, se tendrá que hacer, pero lo digo claramente ningún país del mundo está dispuesto a negociar su territorio. Quiero decir una cosa más, cuando las grandes potencias como China, Rusia y Estados Unidos estaban demandados en La Haya han hecho caso omiso al tribunal, entonces, quedan 14 que son los miembros del Pacto de Bogotá y cada día quedan menos.Siempre le dijimos a Bolivia que estamos dispuestos a negociar, a conversar, si es posible a mejorar las condiciones de acceso y estamos dispuestos a un diálogo fructífero entre hermanos, pero el presidente de Bolivia nos insulta a los chilenos.Bolivia presentó en la Corte las veces que Chile incumplió, como los 13 puntos, que estuvo en conversación hasta hace seis años y que Chile incumplió...Perdóneme, es que Chile no incumplió nada. Una cosa es que Chile diga que está dispuesto al diálogo y que estaba en los 13 puntos, pero la soberanía jamás ha estado en la mesa del negociación6, jamás. Nunca le hemos dicho al Gobierno de Bolivia que estamos dispuesto a negociar soberanía, a eso no vamos a estar dispuestos nunca; por favor, que lo entiendan, nunca Chile va a estar dispuesto a dar soberanía a nadie, nunca. Ningún país del mundo cede soberanía y nosotros tampoco lo vamos a hacer.Es que uno está sometido en esa Corte y evidentemente tiene que asumir lo que significa. Hace cuatro años planteé que Chile se retire del Pacto de Bogotá que lo obliga a ir a la Corte de La Haya por la siguiente razón. Los jueces de La Haya son electos en Naciones Unidas con fondos políticos, no es una corte virgen en derecho al 100% , entonces la verdad, pienso que los países no tenemos por qué estar sometiendo nuestra soberanía a ese panel de jueces, es por ello que quedan pocos países en el Pacto de Bogotá; quedan solo 14 países porque ya se retiró Colombia y otros más, es decir, están quedando poco clientes