Envían Chonchocoro a militar implicado en feminicidio de Maribel

La Fiscalía Departamental de La Paz informó el viernes sobre la detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro del sargento de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Ariel C. M., implicado en el feminicidio de su camarada del Grupo Aéreo Presidencial, Maribel C. C., quien según la autopsia fue violada y estrangulada.



"El Ministerio Público ha establecido con objetividad la probabilidad de autoría del sargento con elementos indiciarios, por lo que la autoridad jurisdiccional ha determinado la detención preventiva en el penal de Chonchocoro", señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.



En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales fundamentó que existen pruebas fehacientes que vinculan al imputado con el feminicidio, tales como la declaración de testigos, el registro fotográfico, el acta del levantamiento de cadáver, y principalmente el video de las cámaras de seguridad de la discoteca "Guru" donde el sargento compartió bebidas alcohólicas con la víctima.



Respecto a los riesgos procesales, el Ministerio Público evidenció que existe la facilidad del imputado para destruir o modificar elementos de convicción, como ser las prendas de vestir de la víctima, además podría influir negativamente en testigos, a efecto que informen falsamente sobre los hechos.



"Se ha establecido que el imputado es un peligro para la sociedad por la gravedad del hecho y la forma por la que ha sido victimada la sargento de la Fuerza Aérea Boliviana", dijo Blanco.



Según la investigación realizada por el Ministerio Público, las evidencias demuestran que el sargento trasladó en un motorizado a la víctima a la zona de Villa Ingenio en El Alto, donde la abusó sexualmente y posteriormente la estranguló, por lo que se procedió a la imputación por el delito de feminicidio.