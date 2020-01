Quema en el curichi La Madre moviliza a la Alcaldía

Ante llamados de los vecinos, efectivos de los Bomberos llegaron anoche hasta el curichi La Madre para atender una emergencia que resultó ser una quema de residuos en el ingreso del área protegida. La intervención oportuna de los efectivos evitó que el fuego se salga de control, aunque no fue posible identificar al responsable de la quema.



De todas formas, la secretaria de Medio Ambiente de la comuna cruceña, Michelle Lawrence, informó de que funcionarios de esa repartición estarán hoy en la zona para recordar a los vecinos que las quemas están prohibidas, mucho más en un lugar que es el pulmón verde de la ciudad.



Lawernce dijo que por fortuna no se trató de una quema de consideración, por lo que no se reportan grandes daños.



Según el reporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), dependiente de la Gobernación, ayer se registraron 202 focos de quema en todo el departamento de Santa Cruz, la mayoría en las provincias Velasco y Cordillera.