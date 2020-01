Evo anuncia hallazgo de nuevas reservas de gas natural en Chuquisaca

El presidente Evo Morales anunció este martes el hallazgo de nuevas reservas de gas natural en Chuquisaca, precisamente en el campo Huacaya II que incorporará al mercado interno una producción adicional de 3 millones de metros cúbicos día (MMm3/d).



De acuerdo con Morales, este hallazgo permitirá incrementar la producción gasífera de Chuquisaca de 6,6 MMm3/d a 9,6 MMm3/d. El mandatario garantizó la repartición equitativa de la distribución de las regalías.



El presidente afirmó que está coordinando con la petrolera Repsol inaugurar este nuevo reservorio de gas el lunes 10 de octubre.



“Estamos explorando en todo el país, Chuquisaca es potencia en gas, hay que acompañarlo con inversiones. Tenemos estimado que en 2023 la producción, ya no será 9,9 millones de metros cúbicos por día, sino 16 millones”, indicó Morales en conferencia de prensa.



Añadió que en 10 años el Gobierno ha invertido en el departamento de Chuquisaca $us 1.033 millones. Sin embargo, Morales adelantó que lo programado hasta el 2020 es invertir $us 1.500 millones.



Perforación en Huacaya



Guillermo Achá, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señaló que en el pozo exploratorio Huacaya II se ha llegado a una profundidad de 5.390 metros y satisfactoriamente se identificó la presencia de hidrocarburos.



"Hemos podido encontrarnos con dos nuevas arenas que se encuentran bajo el reservorio; una el licla que se encuentra bajo el reservorio H1B. también hemos alcanzado nuestro segundo objetivo que es el H1C. Con esto se está confirmando que en esta región norte, en Huacaya II, se tiene presencia de hidrocarburos", anunció Achá.



Estudio técnico



Morales aseguró que este nuevo reservorio hidrocarburífero no será compartido con Tarija ya que se encuentra en el norte de Chuquisaca; sin embargo, aseguró que los estudios técnicos confirmarán esta información.