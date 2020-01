Clíver pide intervención de la FIFA

El tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Clíver Rocha, aseguró que es de la idea de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) deben intervenir como fiscalizadores. Para el dirigente de fútbol los entes internacionales deben regular las elecciones de la Federación, de acuerdo a los estatutos de la FIFA.

“Para mí no es una mala idea que se nombre una comisión normalizadora de la Conmebol y de la FIFA. Ya no queremos vivir en crisis, si no es en este momento luego nos vamos a recordar de una manera penosa. Es hoy o nunca”, dijo Rocha en el programa radial Los Más Buscados de DIEZ. La FIFA sugirió que las elecciones se lleven a cabo la primera quincena de septiembre.

Clíver también apuntó a algunos dirigentes que manejan el balompié. “El fútbol no puede estar en manos de 10 bellacos. Ellos están hasta 20 años en el fútbol y no representan a su región ni a su país”, sostuvo. A continuación te dejamos los videos del programa.