La termoeléctrica Warnes inyecta 200 MW a Bolivia

Usar el acondicionador de aire o recurrir a la estufa eléctrica, con el aporte de los 200 megavatios (MW) de la termoeléctrica Warnes, ya no será motivo de racionamiento o cortes de energía.



La nueva generadora de electricidad, que requirió una inversión de $us 171 millones y dos años para su conclusión, es la de mayor potencia del país. Le sigue la del Sur (160 MW) y la de Entre Ríos (100 MW).

Hugo Villarroel, gerente general de ENDE Andina, indicó que los 200 MW se sumarán al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que ya tiene una capacidad instalada de 2.000 MW, cuando la demanda nacional en su pico máximo superó los 1.300 MW.



Villarroel remarcó que ya aparecen los primeros excedentes, lo que obliga al país a conversar con otros para ver la posibilidad de exportar esa energía eléctrica.

La autoridad subrayó que la generadora da certidumbre a los industriales de la región, pues cualquier proceso de otorgar valor agregado necesita de energía.



Respecto a la distribución de la electricidad, Villarroel dijo que la CRE ahora tendrá tres puntos de retiro, que son Guaracachi, Warnes y la barra del Urubó, por lo que la población deberá estar tranquila.



Distintas lecturas

Desde la CRE indicaron que toda obra que aumente la generación de megavatios es positiva porque brinda mayor seguridad a los consumidores.



Jorge Cwirko, presidente del Parque Industrial de Santa Cruz, sostuvo que contar con una nueva generadora permite planificar a largo plazo.

Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, se mostró optimista y remarcó que los privados (los ingenios de Unagro y Aguaí) también pueden aportar unos 70 MW producto del uso del bagazo.



Herland Soliz, secretario de Hidrocarburos, Energía y Minas de la Gobernación, valoró el trabajo, pero objetó su ubicación, pues considera que el departamento no se beneficiará en plenitud