No hay fecha para el reinicio del juicio por el caso estatuto

19/04/2015

El reinicio del juicio por el caso del Estatuto Autonómico que enfrenta el gobernador electo Rubén Costas es incierto porque aún el Tribunal no fijó fecha para la audiencia en la que se debe resolver la solicitud de extinción del proceso que hizo la defensa de la autoridad departamental.



Según el abogado defensor de Costas, Rolando Velasco, la audiencia se debe reanudar esta semana independientemente del plazo que tiene la Contraloría del Estado y del Ministerio Público para dar respuesta a los incidentes y excepciones que presentaron, en los que, a través de una auditoría, demostraron que el proceso judicial tiene más de tres años y no hay sentencia. Dicho plazo de la Contraloría y la Fiscalía fenece el miércoles.



En ese proceso, Costas junto a 23 ex consejeros departamentales y tres exsecretarios de la entonces Prefectura están acusados de supuesta malversación de Bs 10 millones para financiar el referendo departamental sobre el Estatuto Autonómico