Todos los nominados a los Premios Emmy

El 17 de septiembre la Academia de la Televisión de Estados Unidos entregará los premios Emmy 2017 en una ceremonia que será presentada por Stephen Colbert. Estos son los nominados.

Mejor serie dramática

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

House of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Mejor comedia

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Mejor miniserie

Big Little Lies

Fargo

Feud

Genius

The Night Of

Mejor actor protagonista de drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Matthew Rhys (The Americans)

Kevin Spacey (House of Cards)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Mejor actriz protagonista de drama

Viola Davis (Cómo defender a un asesino)

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Robin Wright (House of Cards)

Mejor actor protagonista de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Zach Galifanakis (Basket)

Donald Glover (Atlanta)

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)

Mejor actriz protagonista de comedia

Pamela Adlon (Better Things)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Alison Janney (Mom)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Tracee E. Ross (Black-ish)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Mejor actor protagonista de miniserie o tv movie

Riz Ahmed (The Night Of)

Benedict Cumberbatch (Sherlock)

Robert de Niro (The Wizard of Lies)

Ewan McGregor (Fargo)

Geofrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)

Mejor actriz protagonista de miniserie o tv movie

Carrie Coon (Fargo)

Felicity Huffman (American Crime)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Jessica Lange (Feud)

Susan Sarandon (Feud)

Reese Wintherspoon (Big Little Lies)