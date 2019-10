Descontrol en la terminal Bimodal por masa de viajeros

Miles de personas abarrotan las instalaciones de la terminal de buses en los últimos diez días de cada año porque la temporada coincide con las vacaciones escolares y las festividades de Navidad y Año Nuevo. Este fenómeno anual genera muchas demandas y no solo de pasajes en esta entidad pública.



El requerimiento de pasajes se incrementa un 200%, manifiestan los operadores de los medios de transporte.



Los pasajes se venden el mismo día del viaje, desde las 7:00 en casi todas las transportadoras, aunque algunos expendedores relataron que están vendiendo hasta el 30 de diciembre. Las planillas llenas son el indicador de que deben habilitar una segunda o tercera unidad.

Respecto al incremento de los pasajes, los vendedores son cautos al decir que solo aumentaron Bs 20 o 30. Por su parte, los pasajeros dicen que el aumento es del 100% para algunos destinos.



Permiso para menores

Al puesto policial que está en el interior de la Bimodal son enviados los padres que quieren adquirir un pasaje para viajar con sus niños, el objetivo es conseguir el permiso legal para trasladar al menor de edad.

“Nada más errado, de la Policía me enviaron a la Defensoría del Menor, de ese lugar una señora me mandó al Palacio Judicial y al final regresé nomás porque ya no tenía tiempo para seguir dando vueltas y gastando. En Informaciones me indicaron que podía hacer una carta en la fotocopia de mi carné (cédula de identitad) y darle a mi esposa para que viaje con mis niñas”, afirmó Nicolás Hurtado.



En el puesto policial refrendaron la versión argumentando que ese tema no es de su competencia.



Hasta el cierre de edición intentamos contactarnos con la representante de la Defensoría del Menor para conocer su posición, pero no obtuvimos respuesta a las llamadas que se hizo a su celular