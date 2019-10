Luis Rodrigo, de Yo me llamo empezó burlándose de José José

Luis Rodrigo Ticona fue el favorito de la audiencia desde el comienzo de la quinta temporada de Yo me llamo (Unitel). Y es que su imitación de José José se destacó durante la competencia en gran parte por su timbre de voz, muy similar al de ‘El príncipe de la canción’.



El orureño, de 20 años, que se impuso en el certamen es el hijo mayor de Ema Salvatierra Frías y de Adán Ticona Condori. Tiene una hermana de 15 años, Gísela Emily Ticona. Proviene de una familia de músicos que tiene tres generaciones: su padre toca la batería en la Orquesta Bamba Latina, que cuenta con 30 años de trayectoria.



Con base

Luis Rodrigo toca el violín y la guitarra, pero, según su progenitor, lo que más le gusta es el canto. “Desde pequeño ha sobresalido en las artes. En el colegio siempre participaba cantando, recitando o actuando”, dijo a Sociales&Escenas minutos después de conocer el veredicto.



Su mamá recordó que cuando Luis Rodrigo tenía ocho años empezó a escuchar música de artistas de otras épocas como Palito Ortega y Leo Dan. “Me sorprendió que le gustara la música romántica. Hasta que un día nos hizo escuchar las piezas de José José. No fuimos nosotros los que lo acercamos a las canciones del mexicano, sino su curiosidad que lo llevó a encontrarse con José José a través de internet”, recordó Ema.



El cantante confesó que fueron “amigos mayores” los que le prestaron algunos discos del artista y que su imitación nació por accidente. “Una vez empecé a hacerme la burla de José José y mi mamá me dijo que mi voz se parecía a la suya, fue ahí que empecé a practicar la imitación y maduré mi técnica. Llegué a conocer al intérprete de Amar y querer a profundidad”, aseguró.



“Como lo conocí a la mitad de la cuarta temporada de Yo me llamo no me presenté antes al certamen”, añadió.



Dedicación



Pero la presión para lograr la perfección fue alta. Luis Rodrigo comía, dormía y respiraba estudiando a su personaje. Sobre los problemas de alcoholismo que atravesó José José, el boliviano manifestó que en esa parte es un mal ejemplo. “La fama le llegó de golpe y no la asimiló bien, pero hizo borrón y cuenta nueva”.



“José José es mi ídolo, me encantaría conocerlo y que me escuche cantar”, añadió Luis Rodrigo, que desde el viernes es uno de los participantes de Yo me llamo Vip, que reúne a los 42 mejores participantes del reality show, entre los que se elegirá a un ganador