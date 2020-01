China Gezhouba dice no estar sancionada por el BM

La empresa china Gezhouba Group Co. Ltd. asegura que no tiene sanción alguna del Banco Mundial (BM), sino algunas de las empresas filiales quienes recibieron restricciones de la entidad, que no afecta a la entidad matriz.

La aclaración la realizó la representación de la empresa asiática en La Paz, que figura entre las compañías interesadas en adjudicarse el proyecto eléctrico Ivirizu en Cochabamba y cree que las versiones en su contra, difundida en los medios de comunicación, “son versiones infamantes, propaladas con contenidos maliciosos, inventadas deliberadamente”.

“En mayo de 2015, algunas empresas filiales de China Gezhouba Group Co. Ltd. recibieron la restricción del Banco Mundial. El motivo es que las empresas filiales citadas no conocían bien las reglas de la licitación del BM. De acuerdo a las normas del mismo Banco, la restricción de dichas empresas filiales, no afecta las calificaciones de licitación y adjudicación de la empresa matriz y otras empresas filiales en los proyectos financiados por el BM u otros bancos”, señala la entidad.

La denuncia

A través de la agencia noticiosa ANF, se conoció el jueves, que la empresa china Gezhouba, había sido sancionada por el BM, por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones y también vetada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas fraudulentas.

El 13 de marzo, durante un acto de apertura de sobres en instalaciones de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) filial Valle Hermoso, se conoció que las chinas Sinohydro, Railway y Gezhouba, son tres de las cinco firmas que presentaron sus intenciones para adjudicarse obras del proyecto eléctrico de Ivirizu, ubicado en la provincia Carrasco de Cochabamba.

Más proyectos

La empresa manifestó, por medio de EL DEBER, que en el proyecto Ivirizu participa la empresa matriz, con sucursal establecida en Bolivia y no sus filiales.

Aclaró que como empresa matriz, entre 2016 y 2017, ha ganado varios proyectos financiados por el BM, cuyo monto total es de $us 2.000 millones, por lo que “no hay ninguna restricción contra nuestra casa matriz”.