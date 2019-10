Creen que el juicio concluirá este año

A decir del fiscal Sergio Céspedes, la celeridad del juicio por supuesto terrorismo no debería ser cortada y en este año acabar con una sentencia en el caso.



En este momento el proceso está en la etapa donde los 18 acusados que quedaron en las audiencias defienden jurídicamente su inocencia. Luego corresponde que se inicie la etapa de producción de pruebas y posteriormente las conclusiones para que luego el tribunal decida si sentenciará o no a los sindicados.



Ni Céspedes, ni Marco Antonio Rodríguez desestiman la posibilidad de lograr más procedimientos abreviados, aunque los cinco detenidos en las cárceles del país y los 17 refugiados en el exterior no han manifestado su intención de inculparse.