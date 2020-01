Argentina terminará 2016 con una inflación del 17%

La inflación en Argentina caerá de 30% a cerca de 17% interanual a fines de 2016, antes de lo previsto, dijo este lunes el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay en Nueva York.



"Estábamos esperando una inflación (mensual) de 2% en setiembre y ya fue de menos de 1% en agosto. Estamos esperando y apostamos a que la inflación (mensual) caiga a 1,5% para el final del año; eso es más o menos en torno a la meta fijada para el año próximo, de 17% por año", dijo Prat-Gay en una conferencia en la Universidad de Columbia.



"Para fin de año lo más probable es que estemos ya dentro o en los límites de la banda de inflación fijada como meta" para 2017, precisó el ministro ante decenas de estudiantes y profesores universitarios. Y añadió que "para el 2019, la inflación estará alrededor de 5%, contra 30% cuando empezamos" el mandato en 2015.



Prat-Gay dijo asimismo que la economía, estancada hace cinco años, dejó de contraerse en el tercer trimestre y que "posiblemente haya ya un aumento en las cifras", algo que se esperaba recién para el cuarto trimestre. El gobierno espera que el PIB salga del rojo y crezca 3,5% en 2017.



El ministro repasó asimismo con su platea las metas de déficit fiscal en su charla que tituló "Argentina: graduándose del populismo luego de demasiadas vacaciones de primavera ("Argentina: Graduating from Populism after One Too Many Spring Breaks").



Recordó que el déficit fiscal era de 7% cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri (centro-derecha), pero el objetivo es reducirlo a 4,8% este año y a 4,2% el año próximo, algo "bastante ambicioso" debido a las elecciones legislativas de 2017.



"Al final del mandato estamos apostando a 1,5% de déficit primario, que es mucho mejor que el (del) 75% de los países del mundo emergente", apuntó.



"Nosotros no tenemos problemas con la transparencia", mientras los gobiernos peronistas de centro-izquierda de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) "escondían las cifras y no solo eso, ¡las inventaban!", afirmó.



Prat-Gay dijo que aplica medidas graduales tras una "terapia de choque" inicial que consistió en poner fin al cepo cambiario (dejando flotar libremente el peso) en la primera semana de gobierno para ganar la confianza doméstica, y llegar a un acuerdo con las entidades financieras tenedoras de bonos de la deuda argentina en cuatro meses para reconquistar la confianza internacional.



"Estamos tratando de ser lo más realistas posible. La credibilidad es clave en esto", aseguró.