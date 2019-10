Gael García será El Zorro en una película de Cuarón

El actor Gael García Bernal se pondrá en la piel de "El Zorro" en una reinterpretación futurista del famoso mito que escribirá y dirigirá el también mexicano Jonás Cuarón, informó hoy la productora Lantica Media a través de un comunicado de prensa.



Bajo el título provisional "Z", el filme trasladará a un futuro apocalíptico el mito de "El Zorro", el romántico héroe de acción creado en 1919 por Johnston McCulley.

"Ambientada en el futuro, "Z" es la reimaginación de la clásica leyenda, que llevará al público a un nuevo y emocionante mundo, a nivel visual", aseguró la nota de prensa.



Cuarón estrenó este año su segundo filme "Desierto", un thriller fronterizo y sobre el drama de los inmigrantes que también contó con el protagonismo de García Bernal, quien a comienzos de 2016 ganó el Globo de Oro por su papel en la serie cómica "Mozart in the Jungle".



Es hijo del afamado realizador mexicano Alfonso Cuarón y juntos firmaron el guion de la renombrada película espacial "Gravity" (2013), que ganó siete Óscar incluyendo el de mejor dirección para Cuarón padre.



La cinta "Z", que coproducirán Lantica Pictures y Sobini Films, con financiación de Lantica Media, comenzará a rodarse en el último trimestre de este año en República Dominicana.



"Siempre me encantó pensar en Gael para este papel. El Zorro es un héroe encantador, divertido e inteligente. Gael posee todas estas características y es capaz de representarlas en una versión moderna de este personaje, introduciendo así a El Zorro a un público nuevo", señaló el director ejecutivo de Sobini Films, Mark Amin.