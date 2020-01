Instagram lanza función elimina fotos en horas

Con el fin de estimular a sus seguidores para publicar y compartir imágenes más allá de que sean o no excelentes, la popular red social Instagram, propiedad de Facebook, lanzó hoy una nueva función, "Instagram Stories", que hará desaparecer las fotografías 24 horas después de su publicación.



El objetivo es animar a los usuarios a publicar también sus momentos más cotidianos a modo de historia o relato pictográfico, sin limitarse solo a los instantes estelares o visualmente más llamativos de la jornada, como suele ser habitual, según Instagram.



Con más de 500 millones de usuarios en el mundo, la plataforma introdujo este nuevo concepto de la caducidad pictográfica, entre otros motivos, para que el usuario pueda relajarse en sus creaciones sin la presión de tener que conseguir muchos "me gusta".



La nueva funcionalidad, que se irá activando progresivamente desde hoy entre todos los usuarios de "Instagram" en el mundo, ofrece siempre al usuario el control de quien podrá visualizar sus imágenes con fecha de caducidad, informó EFE.



El usuario puede seleccionar si quiere o no que le comenten sus fotografías y vídeos, y en caso de que lo permita, tiene opción de elegir que los comentarios sean solo de sus seguidores y de gente que él también sigue o que lo hagan todos.



En el caso de que el usuario de "Instagram Stories" desee conservar determinadas fotografías y evitar que desaparezcan a las 24 horas, solo tiene que dar a la opción guardar antes o después de compartirlas. Para mantenerlas también las puede publicar como habitualmente en su perfil de usuario.



"Instagram Stories" permitirá escribir sobre las imágenes mensajes con distintos pinceles y tonalidades e incorporará filtros o emoticonos.

Dado que la nueva funcionalidad forma parte de la propia aplicación, las imágenes solo podrán compartirse dentro de la plataforma.