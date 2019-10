Los créditos de vivienda social crecieron un 10%

Los créditos de vivienda de interés social crecieron un 10% en el primer trimestre de este año, según la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). En este periodo la banca continuó mostrando dinamismo, con elevados niveles de cartera y depósitos, así como otros indicadores que dan cuenta de su fortaleza y liderazgo.



La cartera de préstamos de la banca alcanzó $us 15.832 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 19%.



A marzo de 2016, el 96,5% de la cartera está denominada en bolivianos. En los tres primeros meses del año, el crecimiento de la cartera fue de $us 388 millones.



El crecimiento de la cartera fue impulsado en mayor medida por los créditos empresarial, hipotecario y el microcrédito; mientras que la cartera de consumo registró una tasa menor, aunque positiva.



El crecimiento de la cartera respondió, en gran medida, a la colocación de créditos a los sectores productivos y de vivienda de interés social, cuyo crecimiento es elevado (en torno a 50% en términos interanuales).



Destaca el crecimiento de los créditos de vivienda de interés social que escalaron un 10% en los tres primeros meses del año. Estos resultados son producto de las facilidades para financiar la vivienda propia de las familias. Más de 20.000 familias se beneficiaron con créditos.



Preocupa el retroceso observado en los sectores de comercio y servicios. A marzo de 2016, la cartera productiva y de vivienda de interés social representó, aproximadamente, el 48% de la cartera total.



Depósitos



A marzo de 2016, alcanzaron $us 20.423 millones, equivalente a una tasa de crecimiento interanual de 17,5%.



Al primer trimestre de este año, el 83,7% de los depósitos se encuentra denominado en moneda nacional; es decir, 2,2% por encima del porcentaje alcanzado hace 12 meses atrás.