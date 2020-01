Festejos del MAS acaban con acusaciones contra Samuel y Valverde

Un poncho rojo reparte a la multitud miles de carteles. Son fotografías de Samuel Doria Medina y Carlos Valverde editadas con sus narices largas, rememorando al cuento infantil Pinocho.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) terminó sus festejos por el denominado Día de la Mentira, en alusión al 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales perdió en las urnas y así la posibilidad de ir a una nueva repostulación.

Los militantes del MAS pidieron en sus discursos que Morales sea nuevamente candidato bajo el argumento de que la campaña del referédum del 21 de febrero estuvo "llena de mentiras" por el caso Gabriela Zapata.

"Once años es poco, falta mucho más, hay Evo Morales para diez años más. Este proceso no se termina, la mentira no nos puede vencer. Carlos Valverde es el primer mentiroso y fue financiado por Samuel Doria Medina", denunció Eugenio Rojas, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El líder de los campesinos, Feliciano Vegamonte, fue más drástico y tildó de "vendepatrias" a los opositores. "Ellos quieren volver a vender nuestros recursos, eso no lo permitiremos jamás, nos quedaremos mucho tiempo más", declaró el dirigente.

A las 8:00, militantes del MAS y funcionarios se reunieron en El Alto para descender rumbo al centro de La Paz. A la misma hora ya bajaban sectores sociales de El Alto y del área rural paceña. En el centro ya le esperaban los cívicos de La Paz.

El paso de estas movilizaciones estuvo marcada por el roce con otros grupos que critican un nueva repostulación de Morales. Además, la Central Obrera Boliviana (COB) protestó contra la marcha del MAS.