La región lidera lucha por la igualdad de género

Un grupo de académicos nipones presentó hoy el libro "La sociedad latinoamericana del siglo XXI", una obra en torno a la participación política de la mujer y que revela que América Latina lidera la lucha contra la brecha de género.



Una veintena de profesores universitarios, originarios de Japón en su mayoría, concluyeron tras una investigación que se ha prolongado tres años que la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad es "bastante alta" en el 90 por ciento de los países latinoamericanos.



La coordinadora de la obra, Iyo Kunimoto, destacó entre los estados latinoamericanos el caso concreto de Nicaragua, un país "muy avanzado" en esta materia y que a su juicio es el primero a nivel mundial en cuanto a participación política de la mujer.



"América Latina es el área que ha tenido más éxito al implantar las políticas contra la brecha de género", explicó a Efe Kunimoto, quien destacó la evolución durante los últimos años de esta zona en la que "existía una larga tradición machista".



La también profesora honorífica de la Universidad tokiota de Chuo abogó por la conocida como cuota de género femenino para promover la presencia de mujeres en los centros de poder, una legislación en pro de la mujer que han implantado países como "México, Panamá, Nicaragua o Bolivia", enumeró.



"En Japón, sin embargo, no existe la cuota de género y apenas hay un 10 u 11 por ciento de presencia femenina en las instituciones", se lamentó esta especialista en historia latinoamericana, que presentó hoy este ensayo colectivo en lengua japonesa en el Instituto Cervantes de Tokio.



Kunimoto también alabó el activismo de la mujer latinoamericana: "En sitios como Bolivia han sido muy activas y han ganado sus lugares implicándose en política. En Japón, en cambio, nadie quiere participar en manifestaciones", reflexionó.



Sin embargo, señaló que la lacra de los feminicidios está presente en países de la zona, especialmente en México, siendo éste un fenómeno "muy excepcional" en la sociedad japonesa.



En su opinión, la comparación entre la mujer japonesa y la latinoamericana debe observarse desde la franja de edad: "Las jóvenes latinoamericanas están más preparadas académicamente. En cambio, las japonesas a menudo sólo quieren casarse y no desean ser independientes económicamente".



No obstante, las japonesas de entre 40 y 50 años suelen tener una mejor situación que sus coetáneas latinoamericanas.

El Instituto Cervantes de Tokio colaboró con la embajadas de República Dominicana, Argentina, Colombia, El Salvador, México y Panamá en Japón para la presentación de esta obra, en cuya elaboración han participado 19 profesores universitarios japoneses y una venezolana.