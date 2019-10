Policía despeja 40 puntos de bloqueo en el país

En el quinto día del bloqueo del transporte pesado, el Gobierno ordenó a la Policía intervenir y levantar los cortes que hay en las rutas del país. A las 8:00, un contingente procedió a despejar la ruta en Tambo Quemado, que se encontraba cortada por un grupo de transportistas desde el domingo 31 de enero.



Marcelo Elío, viceministro de Gobierno, dijo a EL DEBER que el Gobierno ha instruido el desbloqueo en todos los puntos afectados en el país e iniciará acciones legales contra la dirigencia que promuevan estas acciones, que impiden la normal circulación y violan la Constitución Política del Estado.



“Hemos instruido levantar el bloqueo, la vía ya está expedita, es un delito lo que estaban haciendo los transportistas con el cierre de las carreteras. Vamos a proceder al decomiso de placas, decomiso de vehículos a dependencias policiales, incluso vamos a iniciar algunas querellas contra quienes promuevan los bloqueos”, informó Elío.



Piden colaboración de la Fiscalía



El viceministro, a tiempo de resaltar que la Policía no está utilizando gases lacrimógenos en la intervención de 40 puntos bloqueados en el país, pidió la colaboración de la Fiscalía General del Estado en los desbloqueos.



Choferes se repliegan a la frontera



Desde Tambo Quemado confirmaron que la ruta aún no está expedita, de acuerdo con el contacto de un transportista, la Policía quitó cinco camiones de la zona pero todavía hay un buen número de estos cruzados en la ruta. Así también, confirmaron que al menos 100 choferes se están replegando hacia la frontera con Chile para evitar ser detenidos por la Policía.



Transportistas denuncian detenciones



Fidel Baptista, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Internacional, en contacto con EL DEBER, denunció que durante la intervención policial se han detenido a varios transportistas, aunque no supo precisar la cantidad de choferes aprehendidos por la fuerza del orden público.

