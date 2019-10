Afinan en La Paz detalles de la visita de Francisco

La comisión del Vaticano que se encarga de la seguridad del papa Francisco llegó a la ciudad de El Alto para revisar detalles de la visita de la máxima autoridad católica al país, entre el 8 y el 10 de julio.



Provenientes de Santa Cruz, los emisarios fueron recibidos por autoridades de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y el Gobierno. Permanecerán dos días en la ciudad de La Paz y el sábado se harán conocer de forma oficial las actividades que desarrollará el pontífice en territorio nacional.



El ministro de Gobierno informó en el aeropuerto internacional de El Alto que la delegación visitará la avenida Juan Pablo II, la Autopista hacia La Paz, la plaza Murillo y también Palacio de Gobierno, entre algunos de los espacios por los que pasará Francisco.



Manifestó que existen algunos detalles que no se revelarán por temas de seguridad y comprometió todo el apoyo logístico para garantizar que no existan incidentes durante las aproximadamente seis horas que el papa permanecerá en las ciudades de La Paz y El Alto.



Ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reveló que el pontífice llegará procedente de Quito (Ecuador) en un avión acondicionado de la aerolínea estatal BoA, no paseará por el Teleférico y estará acompañado por el presidente Evo Morales en su descenso a la urbe paceña.



La comisión del Vaticano estuvo en las últimas horas en Santa Cruz y está encabezada por el nuncio Giambattista Diquattro, representante del Papa en Bolivia. Existirá una última reunión con el Gobierno el sábado por la mañana.