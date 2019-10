Voluntarios cruceños con proyección internacional

Buenas noticias para Santa Cruz y Bolivia, pues los voluntarios de "Actividades Ok" han sido elegidos entre más de 700 iniciativas latinoamericanas de "Innovación para la Sostenibilidad" y son una de las 20 organizaciones finalistas del premio "Stephan Schmidheiny 2015".



Si ganan, el fondo internacional les permitirá seguir trabajando por comunicar lo "pintudo" que es el voluntariado e informar dónde puedes hacerlo en Bolivia. Así que si aún no votaste, ingresa a la página de Centro de Intercambio de Concimientos y vota por los jóvenes cruceños.



"Comparte en tu muro diciendo (por ejemplo): Voté por ?#?ActividadesOk?, ahora invito a Pedro, Juancho y Martin a hacer lo mismo. ¡Todo spam para convencer a tus amigos que voten por nosotros, es bienvenido!", se lee en su página del Facebook.



Una de las actividades que realizan cada año estos jóvenes es una feria de agrupaciones de voluntariado llamada "Kiosko Voluntario" donde se presentan más de 20 organizaciones que trabajan con jóvenes, niños, animales, medio ambiente, salud y otros.



Tienes tiempo para votar hasta el domingo 28 de junio, no lo dejes para el final, y ayúdalos a ayudar. ¡Qué la fuerza del ??voluntariado boliviano? esté con ustedes!.