Llally acusa a Joaquino de 'defraudar' a Potosí

El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Johnny Llally, acusó al senador del MAS René Joaquino de defraudar a ese departamento en su pedido de más obras y mayor inversión al Gobierno nacional para el desarrollo de esa región.



“Me estoy decepcionando mucho...Hay que decir la verdad. Tenía un buen concepto de usted cuando era alcalde”, le increpó Llally al senador en una entrevista en Unitel.



El cívico potosino criticó a Joaquino por no luchar por las demandas del departamento que representa y lo acusó de traición.



“Ahora te has cambiado, tienes corbata. Te olvidaste de la pobreza. Te olvidaste de las necesidades que tiene Potosí... Jamás vamos a olvidar esta traición”, manifestó el dirigente.



Joaquino negó las acusaciones y respondió que él solo busca propiciar el diálogo entre ambas partes."Representó a Potosí más que a mi partido", dijo.



Llally calificó como demagógica la actitud de los ministros Romero y Quintana en las propuestas de diálogo, que considera no son sinceras y perjudican el acercamiento.