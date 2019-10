Carrera de chinelas por mamá y por solidaridad

Clara Melgar se levantó a las cinco de la mañana pensando que viviría una jornada con muchas satisfacciones y su sueño se hizo realidad, ganó la Carrera de chinelas organizada por la revista Para Ellas y EL?DEBER. Este evento, que agasaja a las madres año a año, se realizó en el cambódromo y contó con una masiva asistencia de mujeres de todas las edades.

“Madrugué a alistar mi mejor par de chinelas, ni el frío, ni la amenaza del chilchi me hizo retroceder, invité a mis hijos y nos vinimos desde el barrio Covipol (km 6 de la carretera a la Guardia) porque estaba inscrita desde hace varias semanas para participar, como lo vengo haciendo desde hace varios años”, respondió Melgar a la interrogante de la cantante del grupo Poker, Vanessa Áñez.



Esta cita festiva, que realiza EL?DEBER y Para Ellas desde hace casi una década, reunió a más de dos centenares de madres, amigas e hijos para divertirse y participar corriendo con chanclas por la pista instalada en el ingreso al cambódromo, donde también se instaló un escenario para que un grupo de jóvenes hiciera ejercicios de calistenia, no dejaron a ninguna dama sentada. Había que calentarse ejercitándose porque el termómetro estaba estancado en 16 ºC.



Luego la humorista Estéfani Brillit amenizó la carrera, que se efectuó de acuerdo con las categorías de 15 a 20 años, de 21 a 30, de 31 a 40 y de 41 en adelante. La primera que recibió la ovación del público fue Laura Crivella (18) y la última en llegar a la meta completando la travesía fue una fiel lectora y seguidora de estos encuentros, la profesora jubilada Mary Arancibia (77).



Y se desató la fiesta, el grupo Poker hizo bailar a grandes y a chicos. En el ocaso de la cita y casi a las 13:00 se realizó la premiación de las ganadoras. Todas salieron con las manos llenas y la más contenta fue Clara Melgar, que se llevó una cocina Dako, por ser la más veloz en la pista de 150 metros.



Un acto de amor

Todo lo recaudado con las inscripciones (Bs 30) será destinado al Hogar Teresa de Los Andes para paliar las necesidades de este centro que acoge a 115 personas con discapacidad física y mental.

Las mujeres y niñas que no corrieron se beneficiaron con servicios de manicura, maquillaje y peinado, que realizaron gratuitamente los alumnos de la Escuela El Maná