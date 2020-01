Evo no quiere pensar que Iglesia protege violadores

El clero católico y otras instancias del país rechazan que se incorpore la prisión de por vida como pena contra el abuso de niños seguida de muerte. El presidente Evo Morales deplora esa oposición y recuerda que dentro de la Iglesia existen obispos que violan a menores.



"No entiendo como Iglesia (Católica) rechaza la cadena perpetua. No quiero pensar que defienden a obispos violadores", aseveró la autoridad en conferencia de prensa, al advertir que ningún sacerdote está en la cárcel por ese delito.



Agregó que "no quiero pensar que el obispo que se opone está defendiendo al obispo que violó a un niño" y anticipó que el tema será objeto de debate dentro del Gobierno. "Si es bueno para la humanidad, hay que hacer cambiar acuerdos internacionales", agregó.



En la víspera el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, afirmó que esta determinación de la cumbre es innecesaria y, además, expresó su temor de que la cadena perpetua para los casos de violaciones a menores de edad, seguida de muerte, sea usada para perpetrar ‘graves abusos’ en el país.



Morales informó además que mañana el Gabinete analizará las formas de lograr que se concreten las conclusiones de la cumbre de justicia y reiteró sus críticas a los sectores que se abstuvieron de participar, sobre todo a los abogados.



"Algunos jueces, fiscales y algunos consorcios judiciales son oligarquías en la abogacía (...) El pueblo sigue diciendo que la justicia es para la gente que tiene plata", manifestó el primer mandatario en conferencia de prensa.