Marcha en defensa de Enatex llega a Ayo Ayo

Al menos unos 700 trabajadores, entre fabriles, exempleados de Enatex e integrantes de otros sectores laborales del país llegaron este viernes a la localidad de Ayo Ayo.



La caravana, que partió el lunes 13 de junio desde Caracollo, se dirige hacia la ciudad de La Paz, para exigir la abrogación del Decreto Supremo 2765 que ordena el cierre de la textilera estatal.



Reunión sin resultados favorables



Ayer, el Gobierno se reunió con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). Los trabajadores asistieron al diálogo con la esperanza de revertir el cierre de Enatex, situación que no fue aceptada.



Tras la reunión, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, explicó que el Gobierno se comprometió a modificar el DS y ratificó que no se abrogará el mismo.



Gobierno no cierra el diálogo



El viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, dijo que el diálogo está abierto, pero manifestó que no entrará en la discusión la abrogación del Decreto Supremo 2765, como tampoco la recontratación de los trabajadores.



COB anuncia paro en defensa de Enatex



El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, ratificó el paro nacional de 24 horas para el lunes 20 de junio. "No se alteran las movilizaciones, seguimos en pie de lucha mientras no tengamos respuestas sanas", manifestó el dirigente.