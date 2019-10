Mario Cossío: 'El fallo restableció la verdad'

El fallo de absolución emitido por el Tribunal de Sentencia Tercero de Tarija a favor de exgobernador de Tarija suspendido en 2010, Mario Cossío, fue calificado por la exautoridad como el "restablecimiento de la verdad".



Este miércoles, el tribunal absolvió a la exautoridad que estaba siendo procesada por supuesto daños económico al Estado por más de Bs 1,3 millones e incumplimiento de deberes en el caso Imbolsur.



"Este caso fue fabricado para derrocarme como gobernador, no tenía ningún fundamento jurídico y eso quedó al descubierto con la sentencia del tribunal de justicia en un juicio que yo había objetado, porque no tuve la oportunidad defenderme", dijo Cossío en una entrevista telefónica con EL DEBER desde Paraguay, donde está asilado.



Según Cossío, el fallo confirma que el 16 de diciembre de 2010 hubo un "golpe de Estado" en Tarija, al ser "derrocado" y separado del cargo que fue elegido por el voto popular.



"Finalmente la verdad ha sido restablecida y la historia democrática de Bolivia y de Tarija se ha escrito de forma correcta. De ello se registrará que mi separación del cargo no fue una motivación judicial, sino política y constituyó un golpe de Estado promovido por el régimen de Evo Morales", sentenció.



"Queda en absoluta evidencia que jamás hice un acto que hubiese dañado los intereses del Estado. La verdad ha sido restituida. Se ha ganado apenas una batalla, pero es una gran batalla. Este fallo abre una esperanza, ojalá sea el inicio para que los jueces empiecen a devolverle credibilidad a la justicia y que se recupere su independencia", enfatizó y dijo que este fallo es un buen precedente para los otros casos en contra de los opositores.



Sin embargo, Cossío consideró que esta determinación judicial no podrá dar curso a su restitución en el cargo, por lo que se quedará en Paraguay hasta que haya condiciones de retornar al país.