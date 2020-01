Anualmente rinde hasta 100.000 kilos por hectárea

Se empieza a aprovechar la planta de tuna forrajera a partir del tercer o cuarto año de sembrada. Pero los rendimientos más significativos se obtienen a partir del quinto año, explican los técnicos del CIAT.

Un sembradío de este cactus luego de un quinquenio rinde anualmente hasta 100.000 kilos de forraje verde por hectárea.

Una vaca puede consumir entre 40 y 60 kilos del tallo y hojas de tuna por día. Las cabras y ovejas comen entre cuatro y nueve kilos.



En cuanto a su valor nutricional aporta un alto contenido de agua, vitaminas A y C, minerales (calcio fósforo y potasio).

La fruta sirve para el consumo humano, ya sea de manera directa o procesada como mermelada.

La tuna, indicaron los expertos del CIAT, es una ‘gran desconocida’ no obstante que posee un gran potencial alimentario y productivo.



No se le da importancia porque se la considera una fruta común y casi silvestre.

En varios países ha llegado a constituirse en una alternativa productiva, alimenticia y de recuperación de suelos.



Entre las recomendaciones para cultivar esta planta se mencionó la necesidad de efectuar una poda de formación en los tres primeros años para darle estructura y fortaleza, con la finalidad de favorecer el desarrollo del tallo principal, que es el sostén de toda la estructura productiva.

Se debe mantener una altura de planta de 1,60 a 1,80 metros que facilite la cosecha.



Los representantes del municipio cochabambino de Pasorapa, indicaron que esa región, igual que la provincia Cordillera en Santa Cruz, sufre constantemente de sequía y que esta iniciativa y las bondades de esta planta, van a contribuir a contar con agua de las hojas para los hatos pecuarios.

Quedó demostrado que el potencial productivo de la tuna en periodos de sequía se transforma en una fuente de agua para la ganadería en general.



En México existe una diversidad de tunas, con una amplia gama de sabores y colores, que son utilizadas en la gastronomía.