COB advierte que hará cumplir el doble aguinaldo

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, advirtió este miércoles que ese sector hará cumplir el pago del doble aguinaldo correspondiente a este año, beneficio que fue confirmado por el Órgano Ejecutivo.



"Los trabajadores estamos en el deber y la obligación de hacer cumplir, más como instituciones sindicales, entre la COB, las federaciones regionales y las confederaciones nacionales, lo que es el segundo aguinaldo. No es un discurso, lo vamos a hacer cumplir", dijo.



Trujillo pidió a los empresarios privados "no amenazar" con despidos o reducción de salarios a los trabajadores debido al pago del segundo aguinaldo, porque esa actitud derivará en un "conflicto" comandado por la COB.



"Que no provoquen (los empresarios) con despidos, con reducir salarios o retiros indirectos, porque eso está calando mucho en el seno de los obreros, y van a tener una respuesta", subrayó.



A su juicio, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia "está en la obligación de cumplir con el (pago del) doble aguinaldo", porque es un sector que creció de manera "abismal" en los últimos años.



Más temprano, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, confirmó el pago del segundo aguinaldo para este año, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó en la víspera que el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano creció 5,23% en los últimos 12 meses precedentes a junio de este año.



El doble aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento del PIB esté por encima del 4,5%.