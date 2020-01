CEO de Amazon gana $us 20.000 millones al año

Los $us 20.000 millones que Jeff Bezos, CEO de Amazon.com ganó en un año gracias al repunte en los precios de las acciones de las empresas de tecnología más populares, permitió que se convierta en el segundo hombre más rico de Estados Unidos, según la lista Forbes 400, que cada año elabora la revista especializada en negocios y finanzas.



Bill Gates gracias a su fortuna de $us 81.000 millones, se mantiene por vigésimo tercer año consecutivo, como el hombre más rico de Estados Unidos.



Bezos, cuya fortuna "trepó" hasta los $us 67.000 millones, superó al mítico Warren Buffett, que cayó al tercer lugar de la lista por primera vez en 15 años. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien vale actualmente $us 55.500 millones, saltó al cuarto lugar, su puesto más alto en la historia, mientras que el fundador de Oracle, Larry Ellison, cayó al número cinco por primera vez desde 2007.



Los 400 multimillonarios de Estados Unidos son más ricos que nunca, con un patrimonio neto combinado de $us 2,4 billones y una fortuna promedio de $us 6.000 millones, ambas cifras son máximos históricos.